طرق للحفاظ على باقة الإنترنت في شهر رمضان.. «شغل خاصية ضغط البيانات»

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خلال شهر رمضان وأثناء ساعات الصيام يميل الكثير إلى ملء وقت فراغه عن طريق تصفح الهاتف، ومشاهدة مقاطع الفيديوهات المختلفة، وقد يعاني الكثير في سبيل ذلك من نفاذ باقة الإنترنت لديهم بشكل سريع، مما يضطرهم إلى تجديدها، وإنفاق المزيد من الأموال على ذلك.



ولذا نستعرض لكم خلال السطور التالية، مجموعة من الطرق التي تساعدكم على الحفاظ على باقة الإنترنت أطول فترة ممكنة، عن طريق مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة، حسب بوابة «nologygate» التكنولوجية.



حدد التطبيقات التي تستهلك باقة الإنترنت

في بداية الأمر يجب عليك معرفة التطبيقات والمواقع التي تستهلك أكبر كمية من باقة الإنترنت لديك، ومعرفة نوع المحتوى الذي يستهلك الباقة أكثر من غيره، ومحاولة الحد من ذلك المحتوى أو ضبطه ليستهلك بيانات أقل.

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تقليل جودة مقاطع الفيديوإذا كنت من عشاق مشاهدة مقاطع الفيديو على «يوتيوب» أو «فيسبوك»، يجب عليك ضبط إعدادت الفيديو على جودة أقل، إذ أن منصة «يوتيوب» حينما يتضح لها أن لديك اتصال سريع بالإنترنت، ولدى هاتفك شاشة ذات دقة عالية، فستعرض المقاطع بجودة عالية بشكل تلقائي، ولذا عند قيامك بتشغيل الفيديو قم بإيقافه ثم انقر على إعداداته واختر دقة أقل، أو ضبطها من خلال خاصية «الحد من توفير البيانات»، بالإضافة إلى تعطيل خيار التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو.التحديث التلقائي للتطبيقاتتوفر جميع أنظمة التشغيل ملايين التطبيقات على متاجرها الرسمية، وهي مضبوطة لتنزيل التحديثات الجديدة بشكل تلقائي بمجرد نزولها من أجل إصلاح المشاكل الموجودة في الإصدارات القديمة، ولكن إذا أردت توفير باقة الإنترنت فعليك إيقاف ميزة التحديث التلقائي، لأن جميع التطبيقات ستكون عاملة طوال الوقت وتستنزف الباقة دون أن تشعر.النسخ الاحتياطيتجري عملية النسخ الاحتياطي للبيانات الموجودة على الهاتف من أجل استرجاعها في حالة فقدها لأي سبب من الأسباب، وفي سبيل ذلك تستنزف الكثير من مساحة باقة الإنترنت، ولذا ينبغي عليك مراقبة كيفية عمل هذه الخدمة أو تعطيلها في حالة وجدت نفسك مضطرًا لذلك.تفعيل خاصية ضغط البيانات «Data Saver»إذا كنت من مستخدمي متصفح «جوجل كروم»، فإنه يوفر لك خاصية لضغط البيانات تسمى «Data Saver»، تجعل المتصفح يحول جميع عمليات التصفح إلى خادم يقوم بضغط البيانات ويقلل أحجامها، وبذلك تستطيع الحفاظ على باقة الإنترنت لديك.