للرجال.. نصائح هامه لارتداء ملابس مناسبة وأنيقة في العمل

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يمكن للطريقة التي ترتدي بها أن تعبر كثيرًا عن شخصيتك ومستوى الاحتراف والاهتمام بالتفاصيل، وعندما ترتدي ملابس مناسبة وأنيقة في العمل، فإنك تشير إلى أنك تأخذ وظيفتك على محمل الجد وتلتزم بتقديم صورة جيدة وترك انطباع إيجابي



وبحسب ما ذكره موقع newsbytesapp، هذه النصائح لارتداء ملابس مناسبة وأنيقة في العمل أبرزها:



اللباس حسب مكان العمل

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معظم أماكن العمل لديها سياسة قواعد اللباس التي تحدد ما هو مقبول وما هو غير مقبول، وتأكد من أنك على دراية بها واتبعها وفقًا لذلك.وغالبًا ما يكون ارتداء الملابس الرسمية هو الخيار الأفضل للوظائف وأماكن العمل عالية المستوى مثل الوظائف الإدارية والقطاع الحكومي وما إلى ذلك.من ناحية أخرى ، تكون ملابس العمل غير الرسمية أقل رسمية من الزي الرسمي التقليدي.استثمر في الملابس عالية الجودةاستثمر في ملابس عالية الجودة مصنوعة من مواد جيدة، وستدوم البدلة الجيدة والقميص والأحذية لفترة طويلة وستبدو أفضل من الملابس الأرخص والأقل جودة، ولا تبدو الملابس عالية الجودة أفضل فحسب، بل تدوم أيضًا لفترة أطول، مما يوفر لك المال على المدى الطويل.وأثناء الشراء انتبه إلى التفاصيل مثل الخياطة المعززة والأزرار جيدة الصنع والأنماط المتوافقة بشكل صحيح.تجنب ارتداء الإكسسوارات في العملبينما يمكن أن تضيف الإكسسوارات شخصية وأسلوبًا لمظهرك، فمن المهم التأكد من أنها لا تنتقص من مظهرك المهني أو تتعارض مع أدائك الوظيفي.حافظ على البساطة والتزم بساعة أو قلادة صغيرة.تجنب ارتداء الملحقات التي تصدر ضوضاء أو تلفت الانتباه ، مثل الأساور الكبيرة المتدلية أو الدبابيس البراقة.لا تشمر عن ساعديك في العمليمكن أن يبدو ارتداء الأكمام القصيرة جدًا غير مناسب بينما يمكن أن يعطي تشمير الأكمام مظهرًا غير رسمي قد لا يكون مناسبًا لبعض أماكن العمل.لذلك، من المهم أن تفعل ذلك فقط عندما يكون ذلك مناسبًا ولا تجعلها عادة عادية، وتأكد من أن أكمامك بالطول الصحيح وأنها تلامس قاعدة يدك.تنسيق الألواننسقي ألوان ملابسك لخلق مظهرجيد واحترافي، والتزم بالألوان المحايدة مثل الأسود والرمادي والأزرق الداكن والبيج.واحرص على عدم تضارب الألوان. على سبيل المثال، تجنب ارتداء ربطة عنق حمراء مع قميص أخضر، لأن هذا المزيج قد يكون ساحقًا وغير احترافي.والأهم من ذلك، لا تخف من تجربة ظلال مختلفة من نفس اللون.