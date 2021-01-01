قد يكون ألم الساقين أحد أعراض ارتفاع الكولسترول.. اعرف التفاصيل

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يحتاج جسمك إلى الكولسترول لبناء الخلايا السليمة، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الكوليسترول إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية، لكن لا يظهر ارتفاع الكوليسترول غالبًا من خلال الأعراض ومع ذلك ، قد تظهر بعض العلامات التحذيرية، مما يشير إلى تراكم الكوليسترول في الشرايين، ومن الممكن أن تصطدم إحدى هذه العلامات المنذرة بساقك، مما يشير إلى مرض الشريان المحيطي.

ما هو مرض الشريان المحيطي؟

يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الكولسترول في الدم إلى تراكم الترسبات في الشرايين ، وهي عبارة عن مزيج من المواد الدهنية ومنتجات الفضلات الخلوية والكالسيوم والفيبرين وكذلك الكولسترول.



يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضيق الشرايين أو انسدادها. بمجرد أن تحتوي الشرايين على الكثير من هذا الخليط المزعج ، يمكن أن تتضيق أو تنسد عندما يحدث هذا ، يمكن تقييد تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من جسمك ، خاصة إلى ساقيك وهذا يمكن أن يؤدي إلى مرض الشريان المحيطي.



هذا النوع من آلام الساق يمكن أن يكون أول علامة

وفقًا لمستشفى كليفلاند كلينيك الأمريكية ، فإن ألم الساق الذي يتوقف في غضون بضع دقائق من الراحة يمكن أن يكون "العَرَض الأول" الذي يحفزه داء الشرايين المحيطية يُعرف هذا أيضًا باسم العرج المتقطع ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى التقلصات أو الانزعاج في ساقيك ، وعادة ما تظهر هذه الأعراض أثناء النشاط البدني مثل المشي ويمكن أن تساعد في الراحة.

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لماذا يتوقف هذا الألم عند الراحة؟عندما تمشي ، تعمل خلايا عضلاتك بجهد أكبر وتحتاج إلى أكسجين أكثر مما يستطيع دمك توصيله بسبب الشرايين الضيقة أو المسدودة بسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم. ومع ذلك ، لا تتطلب هذه الخلايا قدرًا كبيرًا من الأكسجين عندما تكون مستريحًا ، لذلك قد لا تشعر بأي ألم أو إزعاج في ساقيك. يمكن أن يؤدي الانخراط في نشاط بدني مع ضعف تدفق الدم إلى ساقيك إلى جعل عضلاتك مملة أو مؤلمة أو مخدرة.علامات أخرى لاعتلال الشرايين المحيطيةبصرف النظر عن ألم الساق أو عدم الراحة أثناء المشي، يمكن أن يؤدي مرض الشرايين المحيطية أيضًا إلى الشعور بالحرقان أو الألم في قدميك وأصابع قدميك أثناء الاستلقاء بشكل مسطح ، مثل أثناء الليل.قد تشعر أيضًا ببرودة جلد قدميك وقد تلاحظ احمرارًا أو تغيرات أخرى في لون بشرتك. قد تصاب أيضًا بتقرحات في أصابع القدم والقدم لا تلتئم.كيفية خفض مستويات الكوليسترول المرتفعةيمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة على خفض مستويات الكولسترول لديك.زد من تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان ، مثل الفواكه والخضروات والشوفان. في الوقت نفسه ، قلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة - مثل الجبن والزبدة والنقانق والبسكويت.إلى جانب التغييرات الغذائية ، يمكن أن يساعد أيضًا الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة.