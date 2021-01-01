فوائد وجبة السحور لتجنب الصداع والخمول فى رمضان

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يعد شهر رمضان المبارك فرصة للتركيز على أسلوب حياة أكثر صحة، ومن الضروري تناول الأطعمة المناسبة خاصة في وقت السحور والتي تضمن حصولك على الماء والتغذية ، والحصول على الطاقة للاستمرار بدون طعام خلال اليوم ، وقد يشعر بعض الأشخاص أثناء الصيام بالخمول والإمساك ويعانون من الصداع أو انخفاض ضغط الدم ، هذا بسبب عدم تناولهم طعاما خلال وجبة السحور، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv" .



لماذا تعد وجبة السحور مهمة؟





أكدت استشاري التغذية الدكتورة روبالي داتا ، أنه من المهم الحصول على العناصر الغذائية الجيدة التي تحتاجها طوال اليوم فوجبة السحور مهمة للغاية خاصة عندما تكون بدون طعام وماء لمدة 12 ساعة تقريبًا لا يجب عليك فقط تضمين السوائل في نظامك الغذائي ، ولكن أيضًا الأطعمة التي تحافظ على رطوبتك طوال اليوم.



فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك لا تتخطى وجبة السحور ونصائح للحفاظ على مستويات الطاقة لديك خلال اليوم:



1. كثير من الناس لا يشعرون بالجوع في الصباح الباكر، إذا كنت تشعر بنفس الطريقة ، فقم بإعداد طاولة السحور بنفسك لأنها قد تساعد في تحفيز الجوع.



2. لا تملأ نفسك لمجرد أنك ستبقى جائعًا طوال اليوم، بدلًا من ذلك ، تناول الأطعمة الغنية بالألياف والكربوهيدرات التي ستساعدك على الشعور بالشبع طوال اليوم، يستغرق جسمك وقتًا أطول لتكسير وامتصاص هذه الأطعمة



3. حاول عدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي أو القهوة لأنها قد تزيد من الجفاف في الجسم عن طريق زيادة التبول مما يؤدي إلى فقدان الماء



4. شرب الكثير من الماء أثناء السحور يخفف من أحماض المعدة ويمكن أن يسبب الانتفاخ وعسر الهضم ، رشفة الماء تدريجياً على فترات.

ماذا تشمل وجبتك في السحور ؟

يمكنك تناول الأطعمة التى تستغرق وقتًا أطول للهضم مثل الشوفان والخبز والزبادى والعدس والتين واللوز أو غيرها من الألياف بالإضافة إلى الفواكه وشرب الماء .