ارتفاع في أسعار الحديد اليوم في مصر الإثنين 27 مارس.. الطن يصعد 2000 جنيه



أسعار الحديد أسعار الحديد

شهد سعر الحديد في مصر، اليوم الإثنين 27 مارس 2023، ارتفاعًا سعريًا مؤقتًا، مع انفخاض طفيف في سعر الأسمنت الرمادي، حيث وصل السعر في السوق المصرية إلى 2016.79 جنيه.



سعر الحديد الاستثمارى للطن

34690.82 جنيه، بقيمة تغيير في السعر بلغت نحو +957.49 جنيه.



سعر حديد عز للطن

37157.11 جنيها، بقيمة تغيير في السعر نحو +1145.11 جنيه.

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