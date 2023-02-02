ارتفاع في أسعار الحديد اليوم في مصر الإثنين 27 مارس.. الطن يصعد 2000 جنيه

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صورة الخبر: أسعار الحديد
أسعار الحديد

شهد سعر الحديد في مصر، اليوم الإثنين 27 مارس 2023، ارتفاعًا سعريًا مؤقتًا، مع انفخاض طفيف في سعر الأسمنت الرمادي، حيث وصل السعر في السوق المصرية إلى 2016.79 جنيه.

سعر الحديد الاستثمارى للطن
34690.82 جنيه، بقيمة تغيير في السعر بلغت نحو +957.49 جنيه.

سعر حديد عز للطن
37157.11 جنيها، بقيمة تغيير في السعر نحو +1145.11 جنيه.

سعر الأسمنت الرمادى للطن
2016.79 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو -44.38 جنيه.

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أسعار حديد التسليح، اليوم الإثنين 27-3-2023، بلغ سعر الحديد في شركة عز نحو 37157.11 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +1145.11جنيه.

بلغ سعر أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.
كيف ارتفع سعر الحديد في مصر 19 ألف جنيه؟ «تفاصيل»
ارتفع سعر الحديد في مصر 19 ألف جنيه بعد أن سجل 37 ألف جنيه اليوم الإثنين 27 مارس 2023. وكان سعر الحديد في مصر خلال الشهرين الماضيين 18 ألف جنيه بعد موجه الارتفاع الجنونية التي ضربت سوق الحديد في مصر.

المصدر: المصرى اليوم

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