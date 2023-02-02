انخفاض في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين بـ بورصة الدواجن .



أسعار الفراخ البيضاء أسعار الفراخ البيضاء

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 27 مارس 2023، انخفاضًا كبيرًا بقيمة 10 جنيهات في الكيلو للمستهلك، وكذلك في بورصة الدواجن، وأرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، هبوط سعر كيلو الفراخ البلدي والبانيه الساسو والبط، والبيض بسبب ضعف أقبال المستهلكين على شراء في اليوم الخامس من شهر رمضان مع خروج دورة إنتاج جديدة من المزارع، رغم استمرار الزيادات في أسعار الذرة والصويا وغيرها من أعلاف الدواجن.



«المصري اليوم» تنشر تقريرها اليومي عن أسعار الدواجن اليوم الإثنين 27 -3-2023 من داخل في المزارع والاسواق الشعبية لحظة بلحظة



أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 27 مارس 2023

هبط سعر الفراخ البيضاء اليوم في المزارع بقيمة 10 جنيهات في الكيلو بالمقارنة بأسعار امس الأول السبت لتباع حاليًا بـ 65 جنيهًا، وتصل للمستهلك في المحلات التجارية بـ 74 جنيهًا، وهو السعر الذس يختلف من مكان إلى آخر بقيمة تزيد أو تقل عن 5 جنيهًا في الكيلو الواحد، حسب كل تاجر.

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