بوتين يتهم الغرب بالتحريض علي الحرب في أوكرانيا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › بوتين يتهم الغرب بالتحريض علي الحرب في أوكرانيا

صورة الخبر: الحرب في أوكرانيا
الحرب في أوكرانيا

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الدول الغربية هي "المحرض والمسبب " الأساسي، للصراع في أوكرانيا.

وأوضح الرئيس بوتين، في مقابلة مع برنامج "

موسكو الكرملين بوتين" عبر قناة "روسيا -1"، "بدأ كل شيء بانقلاب دستوري مسلح، وكان علينا حماية سكان شبه جزيرة القرم، وبجميع الأحوال كان سينتهي بنا المطاف بحماية سكان دونباس، فالغرب الذي يتظاهر بأنه لا علاقة له بما يحصل هناك، هو المحرض الأول لهذا الصراع، واليوم يتم نقل ملايين قطع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية لإطالة أمده".

وأضاف الرئيس، "يمكن تحميل القيادة الأوكرانية السابقة مسؤولية بعض الأخطاء، لكن هذا شأنهم الداخلي، لكن تنفيذ انقلاب دموي موضوع مختلف تماما، وما كان ليحصل هذا دون دعم غربي، وهذا الأمر واضح تماما".

وشدد الرئيس، على أن الغرب يتجاوز جميع الخطوط الحمراء، بإمداده لأوكرانيا بالأسلحة، منوها بأن الغرب يمد أوكرانيا بالأسلحة منذ العام 2014، وأنهم أسهموا بشكل مباشر في الانقلاب الأوكراني حينها.

المصدر: تاس

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بوتين يتهم الغرب بالتحريض علي الحرب في أوكرانيا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56454

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager