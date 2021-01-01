بوتين يتهم الغرب بالتحريض علي الحرب في أوكرانيا

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الدول الغربية هي "المحرض والمسبب " الأساسي، للصراع في أوكرانيا.
وأوضح الرئيس بوتين، في مقابلة مع برنامج "
موسكو الكرملين بوتين" عبر قناة "روسيا -1"، "بدأ كل شيء بانقلاب دستوري مسلح، وكان علينا حماية سكان شبه جزيرة القرم، وبجميع الأحوال كان سينتهي بنا المطاف بحماية سكان دونباس، فالغرب الذي يتظاهر بأنه لا علاقة له بما يحصل هناك، هو المحرض الأول لهذا الصراع، واليوم يتم نقل ملايين قطع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية لإطالة أمده".
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