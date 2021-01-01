تركيا : هذه هي فوائد تحسين العلاقة مع مصر

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الفوائد التي ستترتب على تحسن علاقات تركيا مع مصر سوف تنعكس على الأوضاع في ليبيا وفلسطين وعموم المنطقة.
وأضاف الناطق في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع قناة محلية، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول"، أن "بلاده تؤمن بأن تحسن العلاقات مصر ستكون لها "فوائد عديدة ليس فقط لكلا البلدين، بل لليبيا وفلسطين ولعموم المنطقة".
ووصف الزيارة التي قام وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مؤخرا لمصر، بأنها "مهمة في إطار تطبيع العلاقات بين الجانبين".
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