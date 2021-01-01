شاهد .. خبير زلازل يحذر من "زلزال كبير" في إسطنبول

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صورة الخبر: إسطنبول
إسطنبول

حذر خبير زلازل تركي من زلزال كبير في إسطنبول ثانية أكبر المدن في البلاد، وقال إنه يجب الاستعداد لذلك "الحدث المهيب".

وأكد الخبير ناجي غورور على ضرورة إخلاء المؤسسات والمناطق الصناعية من منطقة مرمرة.

كما شدد على ضرورة وقف الاستثمارات التي تعتبر سبب جذب الأفراد الى إسطنبول، وتسريع عملية الهجرة ونقل الأهالي من المدينة إلى الأناضول، مؤكداً على أهمية عدم منح المزيد من تصاريح البناء.

وأشار إلى ضرورة إصلاح البنية التحتية وأساسات المباني في إسطنبول بشكل سريع وجعلها مقاومة للزلازل.

ونوه إلى أهمية قيام الدولة بتفتيش المباني في إسطنبول بسرعة كبيرة، مطالباً بتعديل المباني التي لا تصمد أمام الزلازل من قبل الدولة أو هدمها وإعادة بنائها.

https://twitter.com/nacigorur/status/1639672515088842753

المصدر: تركيا بالعربي

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