شاهد .. خبير زلازل يحذر من "زلزال كبير" في إسطنبول

حذر خبير زلازل تركي من زلزال كبير في إسطنبول ثانية أكبر المدن في البلاد، وقال إنه يجب الاستعداد لذلك "الحدث المهيب".
وأكد الخبير ناجي غورور على ضرورة إخلاء المؤسسات والمناطق الصناعية من منطقة مرمرة.
كما شدد على ضرورة وقف الاستثمارات التي تعتبر سبب جذب الأفراد الى إسطنبول، وتسريع عملية الهجرة ونقل الأهالي من المدينة إلى الأناضول، مؤكداً على أهمية عدم منح المزيد من تصاريح البناء.
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