فيديو .. أول تصريح لمرتضى منصور بعد خروجه من السجن



مرتضى منصور مرتضى منصور

أعلن أمير مرتضى منصور، اليوم الأحد، خروج والده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من محبسه داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.



وأوضح أمير مرتضى منصور، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن والده بصحة جيدة، وهو يتواجد داخل منزله الآن.



وكان موقع "القاهرة 24" قد أفاد بأن وحيد صلاح مدير مكتب مرتضى منصور، قد قال في تصريحات خاصة له، إنه حضر صباح اليوم الأحد، مع عدد من أقارب رئيس نادي الزمالك، وعدد من أعضاء النادي إلى مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يترقبون لحظة خروجه من محبسه الذي يقضي فيه فترة عقوبته في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

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وتابع مدير مكتب مرتضي منصور أن جهات التحقيق أرسلت خطابا إلى مصلحة السجون، أكدت فيه أن موعد خروج المستشار مرتضي منصور غدا الاثنين.وبعد ذلك، أفاد موقع "القاهرة 24" أيضا، بأن مرتضى منصور، علق على خروجه من السجن اليوم، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك تحت عنوان: "دخلت أسد وطلعت أسد.. أول تصريح من مرتضى منصور عقب خروجه من محبسه".وقال مرتضى منصور في تصريحات لـ"القاهرة 24": "أوعى تفتكر يامحمود ياخطيب إنك اللي حبستني".وواصل مرتضى: "هافطر وأغير وأقول لمصر كلها إيه اللي حصل، وانتظروا بيان الساعة 11 هقول فيه على كل حاجة".وكانت محكمة النقض قضت بتاريخ 25 فبراير الماضي، بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقررت المحكمة رفض الطعنين المقدمين.