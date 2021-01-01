وأنت صايم.. نصائح للحماية من هبوط الدورة الدموية



الدورة الدموية الدورة الدموية



قد يصاب البعض بهبوط شديد في الدورة الدموية خلال الصيام، ويتسبب هذا الأمر في شعور الشخص بالدوخة والتعب الشديد، وزغللة في العين، وقد يصل الأمر إلي فقدان الوعي، ويتعرض البعض لهذا الأمر بسبب الصيام وارتفاع حرارة الطقس.

كيف يحمي الصائم نفسه من التعرض للإصابة بهبوط الدورة الدموية؟.

قدم التقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth” العديد من النصائح لتقليل فرص الإصابة والتعرض لهبوط الدورة الدموية خلال الصيام، ومنها:

-أكثر من تناول السوائل:

عليك تناول السوائل بكثرة وخاصة الماء في الفترة ما بين الإفطار إلي السحور، فذلك الأمر يحافظ علي ترطيب الجسم، وحمايته من الجفاف الذي يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بهبوط الدورة الدموية.

-تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والألياف:



يتعرض الجسم للإصابة بهبوط في الدورة الدموية عندما يتعرض لنقص شديد في الفيتامينات والمعادن، فعند نقص الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب، يزداد فرص الإصابة بالهبوط، والحل تناول الأطعمة الغنية بهذه العناصر.

-تابع مع طبيب إذا تكرر الأمر:



إذا كنت تتعرض للإصابة بهبوط الدورة الدموية بشكل دائم، فعليك الذهاب للطبيب للتعرف علي السبب، فقد تكون مصاب بالأنيميا، أو مرض السكر، ولذا عليك البحث.

-ممارسة الرياضة:

قد يعجبك أيضا...

هل تعلم أن ممارسة الرياضة تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين في الجسم، وزيادة نشاط الدورة الدموية.-لا تتعرض لأشاعة الشمس:ارتفاع درجات الحرارة تزيد من فرص التعرق، وأيضا تفقد الجسم العديد من السوائل المتوفرة داخله، ولذا فزيادة هبوط الدورة الدموية يكون جائز.هبوط الدورة الدموية، الصيام، رمضان.