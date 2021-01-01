قبل مواجهة الأهلي .. حارس مرمي الهلال السوداني قد يغيب

أكد تقرير صحفي، إصابة علي أبو عشرين، الحارس الأساسي لفريق الهلال السوداني، قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها يوم 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وبحسب صحيفة "سبورتاق" السودانية، فإن أبو عشرين اشتكى من إصابة خلال تواجده مع منتخب السودان، وظل يتحامل عليها لفترة طويلة، ولم يعد قادرا على الضغط على نفسه أكثر.
خضوع حارس الهلال لفحوصات طبية
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