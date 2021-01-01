الفطار أنهاردة.. مكرونة الفريدو وشوربة بطاطس وسلطة سيزر



مكرونة الفريدو مكرونة الفريدو

تبحث كل ربة منزل يوميا عن أفكار لسفرة رمضان جديدة ومختلفة ولذلك نقدم لكي اليوم اكلات لفطار اليوم في رمضان.







مكرونة الفريدو بالصوص الأبيض



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المكونات :صدر دجاج مقطع مكعبات- 1 كيس مكرونة فيتوتشيني- 1 حبة بصلة مفروم متوسطة الحجم- 6 فصوص توم مهروس- 2 مكعب مرقة دجاج- نصف ملعقة فلفل اسمر صغيرة- جبن بارميزان او تركي مبشور- مشروم مقطع شرائح- 3 ملاعق زيت كبيرة- 2 ملعقة زبدة كبيرة- 3 كوب لبن- 3 ملعقة صغيرة دقيق- كوب كريمة طبخ- ملعقة ملح صغيرةطريقة التحضير :1. في قدر من الماء المغلي والملّح، اسلقي المكرونة2. صفّي المكرونة واتركيها جانباً.3. في وعاء، ضعي الحليب البارد وذوّبي فيه الدقيق اتركي الخليط جانباً.4. في قدر، حمّي الزيت على نار متوسطة ثمّ ضعي مكعبات الدجاج.5. نكّهي بالفلفل الأسود واخلطي حتى تنضج قطع الدجاج. أخرجيها من القدر واتركيها جانباً.6. في نفس القدر، ضعي البصل مع القليل من الملح وحرّكي حتى يذبل.7. أضيفي الثوم واخلطي حتى تشمّي رائحته.8. ضعي الزبدة والفطر وقلّبي حتى يذبل الفطر.9. اسكبي الحليب وحرّكي باستمرار (كي لا تجمد الصلصة) ثمّ أضيفي مكعبات مرق الدجاج.10. ضعي الكريمة الطازجة وانتظري حتى يتماسك الخليط11. أضيفي مكعبات الدجاج وجبن البارميزان12. في طبق التقديم، ضعي المكرونة المسلوقة واسكبي فوقها صلصة ألفريدو مع الدجاج.13. رشّي المزيد من جبن البارميزان والبقدونس المفروم على وجه الطبق وقدّميه ساخناً.شوربة البطاطس الكريمية4 حبات بطاطس مكعباتبصلبصل اخضر لو متاح2 كوب حليب2 كوب شوربه او 2 كوب ماء + 2 مكعب ماجىملح و فلفل ابيض او اسودربع كوب سور كريم وممكن نبدله بزبادى او كريمه او قشطه او نستغنى عنهربع كوب جبنة شيدر اختيارى-يشوح البصل ثم تضاف البطاطس ونضع الماء والحليب والماجى ويترك حتى تنضج البطاطس- تضرب الشوربة بالهند بلندر او بالخلاط العادى ثم نضع الكريمة والملح والفلفل ولو هنضيف الجبنه بنضعها ونقلب وتغرف او بنغرف الشوربه ونضع الجبنه على الوش- وطبعا بنقدر نخفف قوامها حسب الرغبه باضافه حليبسلطة سيزرالمقاديرخسمكعبات خبز محمصةجبن بارميزان مبشورشرائح صدر دجاج مشويةزيتون اسود او زيتون أو نباتى?مكونات الصوص1 علبة زبادي2 معلقة كبيرة مايونيزملحفلفل1 معلقة كبيرة ثوم مفروم أو بودرة1 معلقة كبيرة خل أبيض1 معلقة صغيرة عسل أبيضالطريقةفى وعاء كبير، ضعي كل مكونات السلطة معًا.فى الخلاط، اخفقي كل مكونات الصوص.أضيفى الصوص على السلطة وقلبيهم برفق.بالهنا والشفا