فيديو .. استشاري مخ وأعصاب يوضح الفرق بين السيجارة الإلكترونية والعادية

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صورة الخبر: السيجارة الإلكترونية والعادية
السيجارة الإلكترونية والعادية

قالت الدكتورة إيمان المراكبي إستشاري الخ والأعصاب والطب النفسي ؛ إن السيجارة الألكترونية مثل العادية او أسوأ ؛ موضحة أن عكس مايظن البعض أن أضرارها أقل من السيجارة العادية ومثلها مثل الفيب التي تعمل بالجلسرين والزيت .

أضافت إيمان المراكبي خلال لقاءها ببرنامج صباح الخير يامصر المذاع على القناة الأولى المصرية ؛ أن النوكوتين يحفز الجهاز العصبي المركزي ويساعد على الهدوء والتركيز وعند اللجوء لوقفه يحدث مشاكل نفسية ويقل التركيز وتزداد العصبية .

وأوضحت أن المدخنين مدمنين لكن شهر رمضان فرصة كبيرة للإقلاع عن التدخين وإستعادة صحتهم بشكل أفضل .

المصدر: elbalad

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