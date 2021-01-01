عميدة إعلام القاهرة : سيتم حجب نتيجة الفصل الدراسي الثاني لهولاء الطلاب

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › عميدة إعلام القاهرة : سيتم حجب نتيجة الفصل الدراسي الثاني لهولاء الطلاب

صورة الخبر: إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

أعلنت الدكتور حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب قبل بداية امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022-2023.

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، رجاء سرعة سداد المصروفات الدراسية قبل بداية إمتحان منتصف الفصل الداراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023.

وأكدت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، انه سيتم حجب نتيجة امتحان المنتصف والنهائى للطلاب الغير مسددين .

ونظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لقاء تثقيفي بعنوان "بناء الثقة بالنفس لمواجهة تحديات العصر"، حاضر فيها الدكتورة منال حلمي قوره الكوتش المعتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج ICF، وذلك بحضور الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار الموسم الثقافي للجامعة والذي يقوم بدور تنويري للطلاب من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات الفكرية والحوارات الجادة معهم بهدف رفع مستوي الوعي الوطني والثقافي لديهم، وتحصينهم من الفكر المتشدد والمتطرف، إلى جانب رفع قدرتهم على الحوار الموضوعي.

وتعرف الطلاب خلال اللقاء، على المفاهيم المختلفة للتقدير الذاتي والثقة بالنفس، وإدراك التحديات المختلفة التي توجه الشباب، والثقة بالنفس لدى الأطفال، ودائرة الثقة بالنفس وكيفية تفعيلها، وكيف تحمينا الثقة بالذات، وكيفية تحسين التقدير الذاتي، والخطوات الفعالة لرفع الثقة بالنفس.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عميدة إعلام القاهرة : سيتم حجب نتيجة الفصل الدراسي الثاني لهولاء الطلاب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55824

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager