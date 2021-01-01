تحديد موعد أعلان جدول أمتحانات أخر العام لسنوات النقل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها أصدرت تعليمات بإلزام جميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، ببدء جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت 6 مايو 2023 .
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية سوف يكون مريحا لجميع الطلاب ، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص ، ويراعي ترك وقتٍ كافٍ لمراجعة كل مادة قبل الامتحان.
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن جدول امتحانات الترم الثاني 2023 سوف يتم اعلانه من المديريات والادارات التعليمية والمدارس خلال الايام القادمة ، لافتةً إلى أنه سوف يعلن لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية على الصفحات الرسمية للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إلى جانب تعليقه في مكان ظاهر داخل كل مدرسة من المدارس لضمان وصوله لجميع الطلاب.
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