هل يفتح الباب لمشاركة الزمالك .. «كاف» يستبعد فريقًا من دوري السوبر الأفريقي



دوري السوبر الأفريقي دوري السوبر الأفريقي

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، استبعد حوريا كوناكري الغيني من المشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وبحسب موقع "لو 360 سبورت" المغربي، فإن كاف استبعد حوريا كوناكري، بسبب عدم توفر البلاد على ملاعب كرة القدم مطابقة للمعايير التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأضاف الموقع، أنه من المقرر أن يختار الكاف فريقًا جديدًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة بدلاً من حوريا الغيني.



ووفقًا لتقارير صحفية، فإن الكاف اختار في وقت سابق 8 فرق للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي، وهي: “الأهلي المصري - الترجي التونسي - الوداد المغربي - صن داونز الجنوب إفريقي - بترو أتلتيكو الأنجولي- حوريا الغيني - سيمبا التنزاني - مازيمبي الكونغولي".



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أعلن انطلاق دورى السوبر الأفريقى فى أغسطس 2023 بمشاركة 24 فريقا، بإجمالي جوائز 100 مليون دولار.. مشيرًا إلى أن الفائز سيحصل على 10 ملايين دولار، وجاء الأهلي والزمالك على رأس قائمة المرشحين للمشاركة في البطولة، لكنه قرّر بعد ذلك تقليص عدد الأندية المشاركة إلى 8 فقط، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الكاف.