زعم توظيفها في تجارة المفروشات .. ضبط مستريحة سوهاج الجديدة



ضبط مستريحة سوهاج الجديدة ضبط مستريحة سوهاج الجديدة

تمكن ضباط قسم شرطة أول سوهاج بالتعاون مع وحدة مباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط سيدة في بداية العقد الخامس من العُمر، استولت على مبالغ مالية بلغت جملتها 825 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس وقاعات الأفراح، مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفٍ بوعدها، وذلك بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.



تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول، يفيد بورد محضرًا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ المدعو "ماجد ث ك ط- 44 عامًا- ترزي- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج- و3 أخرين يقيمون دائرة المحافظة".



يفيد بتضررهم من المدعوة "هناء ظ ع م- 41 عامًا- حاصلة على معهد فني صناعي- وتقيم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج"؛ لاستيلاءها على مبالغ مالية بلغت جملتها 825 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المفروشات، وتجهيز العرائس وقاعات الأفراح، مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفٍ بوعدها أو رد أصول تلك المبالغ.

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وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المُشار إليه، وتعهدت برد المبالغ المالية إلى أصحابها.حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.