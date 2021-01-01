رسميا .. ترشيح أردوغان ومنافسه كليتشدار أوغلو لانتخابات تركيا

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أردوغان ومنافسه المعارض

وافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على طلبي ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان، ومنافسه زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو لخوض انتخابات الرئاسة.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، أوضحت اللجنة اليوم الأحد أنها دققت في طلبات الترشيح المقدمة من قبل الأحزاب السياسية حتى 23 مارس، في إطار الجدول الزمني المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبحسب نص القرار الذي نشرته اللجنة، فقد تبين أنه لا يوجد أي نقص في أوراق المرشح رجب طيب أردوغان، الذي تم ترشيحه من قبل كتلتي حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".

كما أشارت إلى عدم وجود نقص في أوراق المرشح كمال كليتشدار أوغلو الذي تم ترشيحه من قبل كتلتي حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "إيي".

ووافق أعضاء اللجنة العليا بالإجماع على طلبي ترشيح أردوغان وكليتشدار أوغلو.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة والرئاسية في تركيا في 14 مايو المقبل.

وكان أردوغان وصف الانتخابات القادمة في بلاده بأنها ستكون "تاريخية ومفصلية".

المصدر: وكالة “الأناضول” التركية

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