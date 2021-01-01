تحذير لمرضى الكوليسترول.. خلال الصيام

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مرضى الكوليسترول

يحرص العديد من الأشخاص على صيام شهر رمصان منهم مرضى القلب والكوليسترول، يشتمل النظام الغذائي الصحي والمتوازن عادةً على أطعمة من مجموعات غذائية مختلفة بكميات صحيحة يوميًا، وإليكم أهم النصائح التي يجب اتباعها لمرضى القلب والكوليسترول.

يجب على مرضى الكوليسترول الحرص على تناول على الأقل ست حصص من النشويات غير المكررة ، وأربع حصص من البروتينات الخالية من الدهون ، وخمس حصص من الخضار والفواكه ، ووجبتان من منتجات الألبان قليلة الدسم ، وثلاث حصص من الدهون الصحية.

سيضمن ذلك تناول كمية كافية من المغذيات الكبيرة (الطاقة والكربوهيدرات والبروتينات والدهون) والمغذيات الدقيقة (الفيتامينات والمعادن) والألياف.



تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف ضرورية للوقاية من الإمساك والتحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة وزيادة مستويات الشبع.
شرب الكثير من السوائل

غالبًا ما يتم إهمال أو نسيان تناول السوائل خلال هذا الشهر المزدحم، من الضروري ضمان تناول السوائل بشكل كافٍ.

يمكن تحقيق هذه النقطة من خلال تناول المشروبات في السحور والإفطار وأثناء المساء.

يمكن أن يسبب انخفاض مستويات السوائل عند مرضى الكوليسترول وغيرهم الجفاف ، والصداع ، وانخفاض ضغط الدم أو الإمساك، استهدف استهلاك ما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء يوميًا.

خيارات المشروبات الأخرى التي يمكن تضمينها هي الشاي أو القهوة أو عصير الفاكهة أو اللبن المخفوق.

المصدر: elbalad

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