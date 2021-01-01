الإفتاء تجيب .. هل الدعاء وقت الإفطار للصائم مستجاب؟

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حكم الدعاء عند الإفطار وهل هو مستجاب، وما هو أفضل ما يقال عند سماع أذان المغرب؟، أسئلة وفتاوى من أكثر ما يشغل ذهن الصائمين، خاصة مع دخول اليوم الرابع من رمضان 2023.



حكم الدعاء عند الإفطار

وقالت دار الإفتاء المصرية في بيانها حكم الدعاء عند الإفطار وهل هو مستجاب أم لا؟، إنه يستحبُّ الدعاء عند الفطر، مشددة أن الدعاء مستجاب في هذا الوقت؛ فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".



كما استدلت في بيانها هل الدعاء وقت الإفطار للصائم مستجاب؟ بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، مؤكدة أن الدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.

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ما يقال عند سماع أذان المغربوقد كان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .حيث قالت دار الإفتاء، إنه فيما ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ)، و(ذهب الظمأ) أي: انتهى الشعور بالعطش، و(وابتلت العروق) أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش، أما (وثبت الأجر) أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه، فيما أن قوله : (إن شاء الله) قول متعلق بالأجر؛ لئلا يجزم كل أحد؛ فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة الإلهية.كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم-يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.