الإفتاء تجيب .. هل الدعاء وقت الإفطار للصائم مستجاب؟

حكم الدعاء عند الإفطار وهل هو مستجاب، وما هو أفضل ما يقال عند سماع أذان المغرب؟، أسئلة وفتاوى من أكثر ما يشغل ذهن الصائمين، خاصة مع دخول اليوم الرابع من رمضان 2023.
حكم الدعاء عند الإفطار
وقالت دار الإفتاء المصرية في بيانها حكم الدعاء عند الإفطار وهل هو مستجاب أم لا؟، إنه يستحبُّ الدعاء عند الفطر، مشددة أن الدعاء مستجاب في هذا الوقت؛ فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".
كما استدلت في بيانها هل الدعاء وقت الإفطار للصائم مستجاب؟ بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، مؤكدة أن الدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
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