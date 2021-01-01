فيديو .. الدكتور شوقي علام : هذا حكم التبرع بالدم أثناء الصيام



الدكتور شوقي علام الدكتور شوقي علام

حل الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ضيفا على الإعلامي حمدي رزق في برنامج " كل يوم فتوى" المذاع على قناة " صدى البلد".







القرآن نزل لكل العصور

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن القرآن الكريم دارت حوله الكثير من البحوث والدراسات والعلوم المختلفة .

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وقال شوقي علام " :" القرآن الكريم نال دراسة عميقة الأثر ومحيطة بكل أبعادة وشاملة لكل مفراداته “، مضيفا:” القرآن الكريم نزل لكل العصور والأزمنة، والقرآن معطاء لكل عصر من العصور ".وأكمل:" في القرن الحالي نستطيع ان نستنبط علوم مختلفة من القرآن الكريم لم تكن متواجدة عند أسلافنا ".الصوم والعمل الشاقأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أنه إذا كان الصوم لا يتعارض مع العمل ولا يتسبب الصوم في مشقة زائدة للفرد العامل يقوم الفرد بالصوم أثناء تأدية العمل، مضيفا:" قد يكون هناك عامل لا يستطيع أن يصوم أثناء العمل لأن الصوم مع العمل".وتاابع شوقي علام :" العامل قد يعمل عملا شاقا وإذا صام قد يضعف الصوم قدرته على العمل ويصاب بإرهاق شديد وقد يؤثر الصوم على مصدر رزقه وفي هذه الحالة نقول له أن يُفطر".وأكمل شوقي علام :" إذا كان التعارض بين الصوم والعمل الشاق لا مفر منه نقول للفرد العامل "افطر ".وتابع :" في حال استحالة الجمع بين الصوم والعمل الشاق يفطر الفرد لكن عليه فدية إطعام مسكين "حكم تبرع الصائم بالدمكشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حكم نقل الدم والتبرع به أثناء الصيام ، قائلا:"القاعدة تشير إلى أن ما يُفطر هو ما دخل الجوف وليس ما يخرج من الجسد ".وأضاف :" ما يخرج من دم من جسم الإنسان للتبرع به؛ لا يؤدي إلى إفطار الفرد الصائم".وتابع شوقي علام: "على مدار سنوات طويلة في الإفتاء وإصدار الفتاوى توصلنا إلى هذه النتيجة ".وأوضح :" الحقن لا تفطر لأنها لا تدخل من فم الإنسان الذي يتسبب في إفطار الفرد".تكليف إلهيكشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن التكليف الإلهي المستنطق من القرآن الكريم، يؤكد ضرورة السعي في الأرض والكسب الحلال.وقال شوقي علام، :"على الإنسان أن يوازن بين عمله وبين عباداته، ويؤدي كلا منها وفق ترتيب الأولويات، وعلى الإنسان أن يوازن بين العمل والعبادة؛ بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر".وواصل شوقي علام حديثه: "الإسلام وضع منظومة متكاملة عن الحقوق التي يتم تقديمها عند التعارض بين شيئين".وأضاف، أن على المسلم أن يستثمر شهر رمضان في ترسيخ معنى المراقبة، وهي قيمة عظيمة في الشريعة الإسلامية؛ حيث إنها أساس تربية الضمير، وإرساء قواعد التعامل مع النفس ومع الآخر ومع الله، وذلك من خلال المكاشفة التي تحافظ على اتساق الإنسان مع نفسه.وردًّا على سؤال عن حكم صيام أصحاب الأعمال الشاقة أوضح مفتي الجمهورية أن على المكلف إذا كان يعمل عملًا شاقًّا لا يستطيع التخلي عنه في نهار رمضان، لحاجته أو لحاجة مَن يعول؛ ولا يتسنَّى له تأجيل عمله الشاق لما بعد رمضان، أو جعله في لياليه فإن الصيام لا يجب عليه في أيام رمضان التي يحتاج فيها إلى أن يعمل هذا العمل الشاق في نهاره؛ لكونه محتاجًا إليه في القيام بنفقة نفسه أو نفقة مَن عليه نفقتهم، كعمل البنائين والحمَّالين وأمثالهم، وخاصة مَن يعملون في الحرِّ الشديد، أو لساعات طويلة، أو أمام الأفران أو السائقين لمسافات طويلة ومرهقة، وكذلك الحال مع كبار السنِّ أو أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتضررون من الصوم، وعلى هذا الشخص الفدية إذا كان استمر هذا الحال طوال عمره، وهي إطعام مسكين فدية عن كل يوم.كما أكد أن نقل الدم من الصائم لا يُفسِد الصومَ، لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وكذلك لا يبطل الصوم بنقل الدم إليه؛ وذلك لعدم دخوله من منفذ مفتوح، فنقل الدم لا يؤثر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر.https://www.youtube.com/watch?v=PXG9-TVfK04&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title