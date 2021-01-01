بعد الفوز التاريخي على البرازيل .. أول تعليق من مدرب المغرب

علق وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على تحقيق أسود الأطلس فوزا تاريخيا على البرازيل، بهدفين مقابل هدف في المبارة الودية التي أقيمت على ملعب "طنجة" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
وقال الركراكي في تصريحات أبرزتها صحيفة "المنتخب" المغربية:" في البداية أشكر الجماهير المغربية على مساندتها والتي تلقينا منها كل الدعم في لقاء اليوم".
أضاف؛"بقدر ما أعجبني الشوط الأول الذي سيطرنا فيه على الكرة، أعجبني أيضا الشوط الثاني الذي دافعنا فيه بشكل جيد،أنا سعيد بهذا الانتصار الذي جاء ليكمل مسلسل النتائج الإيجابية في كأس العالم 2022 من أجل مواصلة إسعاد الجماهير المغربية".
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