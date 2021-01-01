أبرزها زيادة العطش وجفاف الفم .. علامات تدل على ارتفاع السكري بعد الإفطار

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ارتفاع السكري

يمكن أن يؤثر ارتفاع السكر في الدم على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول والسكري من النوع الثاني ، وكذلك النساء الحوامل المصابات بسكري الحمل.

يمكن أن يؤثر أحيانًا على الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري، ولكن عادةً ما يصيب فقط الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، مثل أولئك الذين أصيبوا مؤخرًا بسكتة دماغية أو نوبة قلبية ، أو أصيبوا بعدوى شديدة.

لا ينبغي الخلط بين ارتفاع السكر في الدم ونقص السكر في الدم ، وهو عندما ينخفض ??مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

علامات ارتفاع السكري بعد الإفطار
تميل أعراض ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكري إلى التطور ببطء على مدى بضعة أيام أو أسابيع. في بعض الحالات ، قد لا تظهر أي أعراض حتى يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

تشمل أعراض ارتفاع السكر في الدم ما يلي:

زيادة العطش وجفاف الفم
الحاجة إلى التبول بشكل متكرر
تعب
عدم وضوح الرؤية
فقدان الوزن غير المتعمد
الالتهابات المتكررة مثل القلاع والتهابات المثانة

المصدر: elbalad

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