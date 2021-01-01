أبرزها زيادة العطش وجفاف الفم .. علامات تدل على ارتفاع السكري بعد الإفطار

يمكن أن يؤثر ارتفاع السكر في الدم على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول والسكري من النوع الثاني ، وكذلك النساء الحوامل المصابات بسكري الحمل.
يمكن أن يؤثر أحيانًا على الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري، ولكن عادةً ما يصيب فقط الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، مثل أولئك الذين أصيبوا مؤخرًا بسكتة دماغية أو نوبة قلبية ، أو أصيبوا بعدوى شديدة.
لا ينبغي الخلط بين ارتفاع السكر في الدم ونقص السكر في الدم ، وهو عندما ينخفض ??مستوى السكر في الدم بشكل كبير.
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