بالجبن ..طريقة تحضير الجلاش بوصفة اقتصادية

الجلاش
يعد الجلاش المحشو جبن من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الجلاش بالجبن بخطوات بسيطة وسهلة.
وإليكم طريقة تحضير الجلاش بالجبن بالخطوات
مقادير الجلاش بالجبن
1 لفة جلاش (باكيت واحد)
1 كوب كبير جبنة فيتا
نصف كوب زيتون أسود
1 حبة بيضة
زيت
مقادير تزيين الوجه:
1 حبة بيضة مخفوقة
نصف كوب كبير لبن
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة تحضير الجلاش بالجبن
قومي بدهن الصينية بالقليل من الزيت، ضعي نصف كمية ورق الجلاش في صينية التحضير ثم نضع خليط الجبن والزيتون الأسود ونفرده على شكل طبقة ثم نضع النصف المتبقى من ورق الجلاش
قطعي الجلاش بالجبنة والزيتون على شكل مربعات أو مثلثات على حسب الرغبة
في وعاء ضعي بيضة ونقوم بخفقها ، ثم نضيف لها اللبن والفلفل الأسود ،ونستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط
ادخلي صينية الجلاش بالجبنة والزيتون
فرن ساخن لمدة 10 دقائق ، ثم نخرجها ونسكب فوقها خليط البيض واللبن ، ثم ندخلها الفرن مرة اخرى حتى تنضج وتتحمر.
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