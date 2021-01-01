بالجبن ..طريقة تحضير الجلاش بوصفة اقتصادية



الجلاش الجلاش

يعد الجلاش المحشو جبن من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الجلاش بالجبن بخطوات بسيطة وسهلة.







وإليكم طريقة تحضير الجلاش بالجبن بالخطوات

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مقادير الجلاش بالجبن1 لفة جلاش (باكيت واحد)1 كوب كبير جبنة فيتانصف كوب زيتون أسود1 حبة بيضةزيتمقادير تزيين الوجه:1 حبة بيضة مخفوقةنصف كوب كبير لبن1 ملعقة صغيرة فلفل أسودطريقة تحضير الجلاش بالجبنقومي بدهن الصينية بالقليل من الزيت، ضعي نصف كمية ورق الجلاش في صينية التحضير ثم نضع خليط الجبن والزيتون الأسود ونفرده على شكل طبقة ثم نضع النصف المتبقى من ورق الجلاشقطعي الجلاش بالجبنة والزيتون على شكل مربعات أو مثلثات على حسب الرغبةفي وعاء ضعي بيضة ونقوم بخفقها ، ثم نضيف لها اللبن والفلفل الأسود ،ونستمر في الخفق حتى يتجانس الخليطادخلي صينية الجلاش بالجبنة والزيتونفرن ساخن لمدة 10 دقائق ، ثم نخرجها ونسكب فوقها خليط البيض واللبن ، ثم ندخلها الفرن مرة اخرى حتى تنضج وتتحمر.