تعرف علي موعد مباراة المنتخب الأولمبي وزامبيا والقناة الناقلة



المنتخب الأولمبي وزامبيا المنتخب الأولمبي وزامبيا

يحل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، ضيفا على نظيره منتخب زامبيا اليوم، الأحد، على ملعب الأخير في إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب.



وأعلن البرازيلى روجيرو ميكالي، المدير الفني، قائمة المنتخب الأولمبي المتجهة لخوض مباراة العودة أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.



المنتخب الأولمبي يحسم الذهاب أمام زامبيا بنتيجة 2-0

حقق المنتخب الأولمبي فوزا هاما على ضيفه زامبيا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية لأقل من 23 عاما المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

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أحرز هدفي المنتخب الأولمبي إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف لينتظر منتخب مصر مباراة الإياب أمام زامبيا في "ندولا" يوم 26 مارس المقبل، حيث يتأهل الفائز بمجموع المباراتين.موعد مباراة المنتخب الأولمبي وزامبياويخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مباراة نظيره منتخب زامبيا، اليوم الأحد، في زامبيا في إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب.وتُقام مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره الزامبي فى لقاء الإياب اليوم، الأحد، بمدينة نيدولا بزامبيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.القناة الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي وزامبياوتنقل شبكة قنوات “بى ان سبورت” مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره الزامبي فى لقاء الإياب، اليوم الأحد، بمدينة نيدولا بزامبيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.المنتخب الأولمبي جاهز لعبور تماسيح زامبياقال معتز أنور، سفير مصر في زامبيا، إن منتخب مصر الأولمبي، جاهز لمواجهة نظيره الزامبي، مساء اليوم الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.وأضاف معتز أنور، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "البعثة وصلت بسلامة الله، وخاضت مرانها الأساسي تحضيرا للمباراة، وملعب مباراة زامبيا والمنتخب الأولمبي أنشئ في 2010 ونأمل صعود منتخبنا لأمم أفريقيا".وأردف: "الجانب الزامبي أجل المباراة مع مصر 24 ساعة، لأن يوم الأحد هو العطلة الأسبوعية في البلاد، وأتوقع حضور جماهيري كبير من مشجعي زامبيا في مواجهة المنتخب الأولمبي".واستطرد: "الجمهور الزامبي مسالم جدا وغير متعصب ومتحضر إلى حد كبير".