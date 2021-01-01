يأتي هاتف Redmi Note 12 Turbo 5G بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت



Redmi Note 12 Turbo 5G Redmi Note 12 Turbo 5G

شاركت شاومي مؤخراً عدد من الإعلانات التشويقية التي تكشف من خلالها عن مواصفات هاتف Redmi Note 12 Turbo 5G المرتقب، والذي يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت.



تعقد شركة شاومي مؤتمر في 28 من مارس لكشف النقاب عن هاتف Redmi Note 12 Turbo 5G، ولقد كشفت التقارير والإعلانات التشويقية الأخيرة عن تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار، حيث يضم الهاتف شاشة OLED مرنة بعمق 12بت.



أيضاً تدعم شاومي هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما أوضح الإعلان التشويقي اللون الأبيض المميز لهذا الإصدار.

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كما تدعم Redmi Note 12 Turbo بمكبرات صوتية ستريو مع تقنية Dolby Vision، ومعايير Hi-Res الذهبية المزدوجة، أيضاً تدعم المكبرات الصوتية ميزة صوتيات “spatial”.وتدعم الشاشة إنتاج 68.7 مليار لون، وتغطية وتدرج لوني من ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، ودعم تعتيم 1920Hz PWM، مع معايير SGS لخفض تأثير الإضاءة الزرقاء.أيضاً يدعم الهاتف تقنية HDR10+، ولقد أكدت شاومي على أن هذا الإصدار يأتي بحواف أنحف من هاتف iPhone 14، كما تشغل الشاشة نسبة 93.45% من إطار الهاتف، ويتميز الهاتف بإطار بسماكة 1.95مم في الجزء العلوي، أو سماكة 1.42مم في الجانبين.كما يضم Redmi Note 12 Turbo رقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen 2، وذاكرة عشوائية LPDDR5، وسعة تخزين UFS 3.1، كما يضم الهاتف مساحة تبريد 3725مم، والذي يعمل على خفض الحرارة بنسبة 35%.وينطلق Note 12 Turbo بنظام تشغيل Android 13، وواجهة MIUI 14، كما يضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، والذي يدعم التثبيت البصري.