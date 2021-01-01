يتوفر جهاز nubia Pad 3D اللوحي الآن للطب المسبق

أعلنت شركة ZTE عن بدء تلقي طلبات الحجز المسبق لجهاز nubia Pad 3D اللوحي، على أن يتوفر عبر الموقع الرسمي للشركة في أكثر من 40 مدينة في الأسواق العالمية.
كانت شركة ZTE قد كشفت النقاب عن جهاز nubia Pad 3D اللوحي للمرة الأولى خلال فعاليات MWC للعام 2023، ولقد أكدت الشركة مؤخراً على بدء تلقي طلبات الحجز المسبق، على أن تشمل الأسواق المحددة من الشركة كلاً من أسواق أوروبا، والشرق الأوسط، وبعض من أسواق أسيا وإفريقيا، كما أن يبدأ البيع في 11 من أبريل.
ويتوفر Pad 3D باللون الرمادي، بسعر 1199 دولار، أو 1299 يورو، من جانب أخر يتميز nubia Pad 3D بشاشة LCD بحجم 12.4 إنش ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.
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