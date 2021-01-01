زيادة على كودياك من وكيل سكودا في مصر



سكودا سكودا

باعتبارها وكيل لسيارات سكودا التشيكية في مصر، أعلنت شركة كيان ايجيبت عن تقديمها زيادة سعرية هائلة (ثاني زيادة خلال مارس) تراوحت من 200 إلى 225 ألف جنيه على مختلف الفئات من سيارتها كودياك التي تنتمي لفئة SUV وهي نسخة فيس ليفت المعدلة في الشكل والتجهيزات من الجيل الأول الحالي من هذه السيارة، والذي بدأ تقديمه في عام 2016.



وذكرت الشركة أسعار الفئات المتاحة من هذه السيارة في السوق المصري كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى دايناميك بسعر مليون و450 ألف جنيه (غير متوفرة).

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- فئة ثانية أمبيشن بسعر مليون و775 ألف جنيه (بعد زيادة 225 ألف جنيه).- فئة ثالثة ستايل بسعر مليون و850 ألف جنيه (بعد زيادة 200 ألف جنيه).- فئة رابعة سبورت لاين بسعر مليون و900 ألف جنيه (بعد زيادة 200 ألف جنيه).- فئة خامسة L&K بسعر مليون و775 ألف جنيه (غير متوفرة).وتحمل الفئات الخمسة السابقة من كودياك محرك واحد، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.