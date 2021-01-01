تطور هيونداي ذراع روبوت آلي لشحن السيارات الكهربائية

آخر الأخبارأخبار السيارات › تطور هيونداي ذراع روبوت آلي لشحن السيارات الكهربائية

صورة الخبر: هيونداي
هيونداي

تمكنت هيونداي من تطوير “روبوت شحن أوتوماتيكي” للسيارات الكهربائية باسم ACR، قادر على وضع كبل الشحن في السيارات تقائياً من اجل تبسيط وتسريع الشحن.

قال دونغ جين هيون، رئيس مختبر الروبوتات في مجموعة هيونداي موتور “ستساعد ACR في جعل شحن السيارات الكهربائية أسهل وأكثر ملاءمة، سيؤدي أيضًا إلى تسهيل امتلاك السيارات الكهربائية”. وتقول هيونداي إنها ستستمر في تطوير الشاحن قبل طرحه تجارياً.

في نسخته الحالية، هيونداي ACR هو روبوت أحادي الذراع يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي القائمة والكاميرات ثلاثية الأبعاد لتوصيل كبل الشحن بالسيارة، ومن ثم سحبه مرة أخرى عند امتلاء البطارية.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تطور هيونداي ذراع روبوت آلي لشحن السيارات الكهربائية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
78761

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager