تطور هيونداي ذراع روبوت آلي لشحن السيارات الكهربائية



هيونداي هيونداي

تمكنت هيونداي من تطوير “روبوت شحن أوتوماتيكي” للسيارات الكهربائية باسم ACR، قادر على وضع كبل الشحن في السيارات تقائياً من اجل تبسيط وتسريع الشحن.



قال دونغ جين هيون، رئيس مختبر الروبوتات في مجموعة هيونداي موتور “ستساعد ACR في جعل شحن السيارات الكهربائية أسهل وأكثر ملاءمة، سيؤدي أيضًا إلى تسهيل امتلاك السيارات الكهربائية”. وتقول هيونداي إنها ستستمر في تطوير الشاحن قبل طرحه تجارياً.



في نسخته الحالية، هيونداي ACR هو روبوت أحادي الذراع يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي القائمة والكاميرات ثلاثية الأبعاد لتوصيل كبل الشحن بالسيارة، ومن ثم سحبه مرة أخرى عند امتلاء البطارية.