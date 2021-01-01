تقرر تويوتا إنهاء كامري في اليابان، واستمرارها عالمياً



تويوتا تويوتا

قررت تويوتا إقالة سيارتها كامري من السوق الياباني، موطن الشركة الأم، وقالت أن اليابانيين لم يعد يهتمون بكامري كما كانوا من قبل.



خلال 43 عاماً من وجودها في السوق، بيع من تويوتا كامري أكثر من 21 مليون نسخة حول العالم كان نصيب اليابان منها 1.3 مليون سيارة. ولكن العام الماضي سجل أقل مبيعات للسيارة على الإطلاق بعدد 6,000 نسخة في كامل اليابان. بالمقابل، أظهر سوق سيارات SUV والكروس أوفر نمواً طفيفاً.



من ناحية أخرى، لا يجب على عملاء تويوتا خارج اليابان القلق حيث سيستمر تطوير وإنتاج كامري لأكثر من 100 سوق ممن ضمنهها الشرق الأوسط وأمريكا والصين وجنوب شرق أسيا.