تعود سانج يونج الكورية للظهور باسم KG Mobility

بعد استحواذ مجموعة KG Group الكورية على سانج يونج قامت بتغيير اسمها إلى KG Mobility، وكما يشير الاسم، ستصبح الشركة الجديدة أكثر تركيزاً على خدمات التنقل ككل وليس على بيع السيارات فقط.
في 30 مارس، ستكشف الشركة عن 16 سيارة اختبارية وعن استراتيجيتها المستقبلية، وقالت كيه جي موبيليتي أنها ستركز على تصنيع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية وتكنولوجيا القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي. وقررت استخدام عبارة ترويجية جديدة هي “Go Different. KG Mobility”.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!