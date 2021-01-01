يعود «تيك توك» كشريك لمسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن»

عاد تطبيق تيك توك ليصبح الشريك الترفيهي الرسمي لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" للعام الثاني على التوالي.
واختار اتحاد البث الأوروبي منصة التواصل الاجتماعي لبث المسابقة على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى إصدار محتوى حصري للأداء ومشاهد خلف الكواليس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" اليوم الجمعة.
ويأتي ذلك بعدما قال برلمان المملكة المتحدة أمس الخميس إنه سيحظر التطبيق المملوك لشركة صينية من على أجهزته وشبكاته بسبب مخاوف أمنية.
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