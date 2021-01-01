يعود «تيك توك» كشريك لمسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن»

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عاد تطبيق تيك توك ليصبح الشريك الترفيهي الرسمي لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" للعام الثاني على التوالي.



واختار اتحاد البث الأوروبي منصة التواصل الاجتماعي لبث المسابقة على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى إصدار محتوى حصري للأداء ومشاهد خلف الكواليس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" اليوم الجمعة.



ويأتي ذلك بعدما قال برلمان المملكة المتحدة أمس الخميس إنه سيحظر التطبيق المملوك لشركة صينية من على أجهزته وشبكاته بسبب مخاوف أمنية.

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وقال مارتن أوستردال، المشرف التنفيذي لمسابقة "يوروفيجن" لدى اتحاد البث الأوروبي: "اكتشف الملايين من عشاق مسابقة الأغنية الأوروبية الجدد الفعالية عبر تيك توك العام الماضي، وندرك أن ملايين آخرين سيتحمسون لفعالية العام الجاري شديدة الخصوصية في ليفربول".وأضاف: "تقدم مسابقة الأغنية الأوروبية وتيك توك منصة دولية لاكتشاف موسيقى جديدة وفنانين جدد ونتطلع إلى العمل معا في إنتاج المزيد من الأغاني الناجحة في 2023".