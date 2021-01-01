يخترقون قراصنة موقع صندوق حماية المعاشات في بريطانيا.. وهذا ما فعلوه

أعلن صندوق حماية المعاشات في بريطانيا أن قراصنة تمكنوا من الاستيلاء على البيانات الخاصة ببعض العاملين لديه بعد استغلال خدمة نقل البيانات التي يقوم بها طرف ثالث، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء
ويدير أصولا بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني لأعضائه البالغ عددهم 295 ألفا، بحسب الموقع الإلكتروني. ويوفر الصندوق الحماية لأشخاص لديهم معاش تقاعدي محدد لدى إفلاس جهة العمل.
وقالت جيني بيترز، وهي متحدثة باسم الصندوق، في بيان إنه باستغلال خدمة تحويل الأموال "جو اني وير"، اخترق القراصنة بعض بيانات الموظفين.
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