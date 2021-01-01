يخترقون قراصنة موقع صندوق حماية المعاشات في بريطانيا.. وهذا ما فعلوه

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن صندوق حماية المعاشات في بريطانيا أن قراصنة تمكنوا من الاستيلاء على البيانات الخاصة ببعض العاملين لديه بعد استغلال خدمة نقل البيانات التي يقوم بها طرف ثالث، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء

ويدير أصولا بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني لأعضائه البالغ عددهم 295 ألفا، بحسب الموقع الإلكتروني. ويوفر الصندوق الحماية لأشخاص لديهم معاش تقاعدي محدد لدى إفلاس جهة العمل.

وقالت جيني بيترز، وهي متحدثة باسم الصندوق، في بيان إنه باستغلال خدمة تحويل الأموال "جو اني وير"، اخترق القراصنة بعض بيانات الموظفين.

وأضافت بيترز أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى بعض بيانات الصندوق عبر خدمة "جو اني وير" التي يستخدمها الصندوق في بعض عمليات نقل البيانات الآمنة. وتابعت أن المعلومات المسروقة "لم تكن لها علاقة بأي من أعضائنا أو أصحاب المعاشات".

وأعلنت عصابة برامج الفدية "كلوب" أمس الخميس أنها استهدفت الصندوق، ووضعت منشورا على موقعها الإلكتروني يدرج صندوق حماية المعاشات ضمن أحدث ضحاياها.

وتعرف العصابة باستخدام برامج الفدية لتشفير أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بضحاياها فلا يتمكنون من الدخول عليها، ثم يطالبون بفدية لفتح الملفات، مع تهديد بنشر البيانات المسروقة على الإنترنت.

المصدر: بوابه الاهرام

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