عن عمر 94 عاما..وفاة المؤسس المشارك لشركة «إنتل»

توفي جوردون مور، المؤسس المشارك والرئيس السابق لشركة "إنتل"، الرائدة في مجال تصنيع رقائق ومعالجات الكمبيوتر، أمس الجمعة عن عمر 94 عاما، طبقا لما ذكرته الشركة.
كان مور وزميله منذ فترة طويلة، روبرت نويس، قد أسسا شركة "إنتل" في يوليو 1968. وشغل مور في بادئ الأمر منصب نائب الرئيس التنفيذي حتى عام 1975، عندما أصبح الرئيس.
وفي عام 1979، تم تعيين مور في منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ، حتى عام 1987، عندما تخلى عن منصب الرئيس التنفيذي وواصل عمله رئيسا للشركة.
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