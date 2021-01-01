خطوات استخدام ChatGPT على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر..



ChatGPT ChatGPT

استحوذ موقع ChatGPT على الإنترنت بشكل عاصف، حيث يمكن أن يساعد روبوت الدردشة AI ، الذي تم إنشاؤه بواسطة OpenAI المدعوم من مايكروسوفت، المستخدمين في كتابة منشورات طويلة وإنشاء جداول وتقديم المعلومات بسرعة وتلخيص القصص وحتى كتابة الرموز. يحتوي روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي أيضًا على بعض القيود، مثل الموثوقية.



فيما يقول سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة ChatGPT ، إن روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ليس مضمونًا بنسبة 100? ولا يمكن الاعتماد عليه تمامًا، وإذا لم تكن قد جربت ChatGPT حتى الآن ، فإليك كيفية استخدامه على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول والهواتف المحمولة.



وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تطبيق مخصص لـ ChatGPT ، لذا سيتعين على الأشخاص استخدام متصفح ، مثل Google Chrome ، لتشغيل ChatGPT على هواتفهم الذكية.



كيفية استخدام ChatGPT على سطح المكتب / أجهزة الكمبيوتر المحمولة

- من أجل استخدام ChatGPT ، يحتاج المستخدمون إلى حساب OpenAI.

- افتح متصفح الويب، مثل Google Chrome أو مايكروسوفت Edge أو Safari ، الذي تفضل استخدامه على نظام Windows أو Mac.



- اكتب "ChatGPT" في شريط البحث وانقر على نتيجة البحث الخاصة بشركة OpenAI .

- ستجد خيار "جرب ChatGPT"، اضغط عليه.



- إذا كان لديك حساب ، يمكنك تسجيل الدخول والبدء في استخدام الدردشة، وإلا يمكنك التسجيل باستخدام معرف البريد الإلكتروني الخاص بك وإنشاء حساب مجاني.



كيفية استخدام ChatGPT على الهواتف المحمولة - هواتف Android و iPhone

خطوات استخدام ChatGPT على كل من Android و iPhone هي نفسها. في الواقع ، تشبه هذه العملية إلى حد كبير عملية استخدام ChatGPT على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول. فيما يلي خطوات استخدام ChatGPT على الهواتف الذكية:

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- افتح متصفح الويب ، مثل Google Chrome أو Safari ، الذي تفضل استخدامه على هواتفك الذكية.- اكتب "ChatGPT" في شريط البحث.- اضغط على "جرب ChatGPT".- إذا كان لديك حساب، يمكنك تسجيل الدخول والبدء في استخدام الدردشة- إذا لم يكن كذلك، يمكنك التسجيل باستخدام معرف البريد الإلكتروني الخاص بك وإنشاء حساب مجاني.