كيفية استخدام تطبيق فيسبوك للتحقق من سرعة الإنترنت

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ميزات كثيرة يمتلكها تطبيق فيسبوك، معظمها يهدف إلى تقديم تجربة وسائط اجتماعية أفضل، مثل الواجهة الجديدة للتطبيق التي تهدف جعل تجربة مستخدم التطبيق أفضل وأبسط، بصرف النظر عن الميزات التي تركز على وسائل التواصل الاجتماعي، يوفر التطبيق أيضًا خيارًا للتحقق من شبكات Wi-Fi المتوفرة القريبة وأيضًا إجراء اختبار سرعة للتحقق من سرعة الإنترنت الحالية للجهاز.



لاستخدام ميزة اختبار سرعة فيسبوك، ستحتاج إلى أحدث إصدار من تطبيق فيسبوك وأيضًا حساب فيسبوك نشط، كذلك التأكد من تسجيل الدخول إلى التطبيق.



والميزة متاحة فقط على إصدار أندرويد من تطبيق فيسبوك.

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كيفية استخدام تطبيق فيسبوك لإجراء اختبار السرعةافتح تطبيق فيسبوكأولاً، افتح تطبيق فيسبوك من مشغل التطبيق أو الشاشة الرئيسية وقم بتسجيل الدخول إذا لم يتم تسجيل الدخول بالفعل.اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى العلياسيؤدي النقر على الخطوط الأفقية الثلاثة إلى فتح قائمة منسدلة جديدة تتيح الوصول إلى العديد من ميزات وإعدادات فيسبوك والمزيد.اضغط على الإعدادات والخصوصيةمن القائمة المنسدلة قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار الإعدادات والخصوصية4. انقر فوق Wi-Fi والأداء الخلوي5. انقر فوق علامة التبويب السرعة وابحث عن خيار تشغيل اختبار السرعةستجد زر "متابعة" اضغط عليه6. اضغط على زر تشغيل اختبار السرعةسيبدأ تطبيق فيسبوك في قياس سرعة الإنترنت الحالية على هاتفك، بمجرد اكتمال اختبار السرعة، سيخبرك كل من سرعة التنزيل وسرعة التحميل.