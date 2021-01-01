لغز جديد عن حقيقة وجود كائنات فضائية..قصة الجبل اليابانى الجاذب للأجسام الطائرة المجهولة..

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يغلب الغموض على جبل سينجانموري الذي يبلغ طوله 1515 قدمًا في محافظة فوكوشيما باليابان، حيث تشتهر فوكوشيما بأنها المنطقة الأكثر تضررًا من كارثة تسونامي توهوكو المدمرة عام 2011، والتي تسببت في انهيار المفاعلات النووية وأنتجت العديد من القصص عن النباتات والحشرات الغريبة في جميع أنحاء المحافظة، ولكن منذ أكثر من 30 عامًا ، ارتبطت قرية إينو المنعزلة، على جانب جبل سينجانموري، أيضًا بألغاز خارج الأرض، حيث يذهب عشرات الآلاف من المسافرين كل عام ليروا بأنفسهم.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في بلدة عادية في ريف اليابان، يدعي المتحمسون أنهم استعادوا 3000 قطعة من أصل فضائى، مرتبطة بقرون من الأساطير حول جبل قديم.



تبدأ القصة في عام 1972، حيث تم الإبلاغ عن كائن كبير على شكل مخروطي ينبعث منه الضوء من جانب شهود بالقرب من جبل سينجانموري الغامض.

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كان Tsugio Kinoshita، في سن الخامسة والعشرين، مقتنعًا بأنه رأى شيئًا ما من عالم آخر أثناء التنزه مع الأصدقاء، وقال لـ VICE World News العام الماضي: "هذا الشيء علق أمامي"، مضيفا "البدء والتوقف في السماء الزرقاء، ثم فجأة، ذهب".استمر Kinoshita في تكريس حياته للبحث عن الأجسام الطائرة المجهولة الهوية، وفي السنوات التي تلت ذلك، نمت "بلدة" إينو الصغيرة، التي تم دمجها الآن مع مدينة فوكوشيما بشكل كبير، لتصبح نقطة مهمة لمشاهدة الفضائيين، ومنذ عام 1992، قام متحف فوريكان الوردي على شكل جسم غامض على جانب الجبل بجمع ورعاية 3000 قطعة أثرية، دليل محتمل على وجود حياة خارج الأرض.وبحسب ما ورد تتضمن هذه الوثائق السرية لوكالة المخابرات المركزية التي تحتوي على سجلات لأبحاث الأجسام الطائرة المجهولة.وساعد المتحف نفسه على الازدهار بتمويل حكومي، تم توزيعه بين عامي 1988 و 1989، وفي هذه الأيام، يقوم حوالي 30000 شخص كل عام بالذهاب إلى المتحف، الذي بنى السكان مجتمعهم حوله.ساعدت قصص قرية معزولة مبنية حول جبل، والتي يُشاع أنها بحد ذاتها هرمًا اصطناعيًا من التصميم القديم، أو قاعدة جوية غريبة تحت الأرض، في بناء صناعة السياحة بالمنطقة.كما أنه في عام 2021، أصبحت المدينة موطنًا لمختبر الأجسام الطائرة المجهولة UFO الدولي، وهو مختبر وطني تم إنشاؤه لأول مرة لجمع ومشاركة تقارير المشاهدة بعد أن أصدرت اليابان إرشادات حول البحث عن "الأحداث الجوية".