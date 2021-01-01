عشان ماتتعرضش للإحراج من الجيران..إتيكيت الجلوس بشرفة المنزل فى رمضان..

تعتبر شرفة المنزل هي المكان المفضل لبعض افراد الأسرة، أيضًا تعتبر ركن من أركان المنزل، يمكنك التمتع بأخذ استراحة في الهواء الطلق أو الجلوس مع الأهل والأصدقاء لتغيير الجو بعد الفطار،أو وقت السحورفلابد أن نهتم بنظافتها على أكمل وجه، لذا يستعرض "اليوم السابع "خلال السطور التالية إتيكيت الجلوس في "البلكونة" في رمضان سواء في السحور أو الفطار وفقًا لما أشارت إليه هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية.
قالت خبيرة الإتيكيت لـ "اليوم السابع":" لابد أن يتم تنظيف الأبواب الخشبية تنظيف عميق و الأبواب الزجاجية بمنظفات الزجاج، مع تنظيف السور و الأرضيات و الكراسي والستائر بشكل جيد مراعاة أن يدخلها ضيوفك، أيضًا غير مقبول أن تكون مخزن للأشياء القديمة".
تابعت:" عند الجلوس في البلكونة لابد أن تهتم ربة المنزل بارتداء كامل ملابسها وقت الجلوس أو نشر الملابس فلا يصح إذا كانت محجبة أن ترتدي الحجاب على ملابس قصيرة، أيضًا، إذا كان هناك رجال يقفون في البلكونة المقابلة لابد من أن تغادر المرأة الشرفة في هذا الوقت حتي لا تتعرض للإحراج، أو تجلس بطريقة لا تظهرها".
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