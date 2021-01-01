عشان ماتتعرضش للإحراج من الجيران..إتيكيت الجلوس بشرفة المنزل فى رمضان..



الجلوس في البلكونة الجلوس في البلكونة

تعتبر شرفة المنزل هي المكان المفضل لبعض افراد الأسرة، أيضًا تعتبر ركن من أركان المنزل، يمكنك التمتع بأخذ استراحة في الهواء الطلق أو الجلوس مع الأهل والأصدقاء لتغيير الجو بعد الفطار،أو وقت السحورفلابد أن نهتم بنظافتها على أكمل وجه، لذا يستعرض "اليوم السابع "خلال السطور التالية إتيكيت الجلوس في "البلكونة" في رمضان سواء في السحور أو الفطار وفقًا لما أشارت إليه هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية.



قالت خبيرة الإتيكيت لـ "اليوم السابع":" لابد أن يتم تنظيف الأبواب الخشبية تنظيف عميق و الأبواب الزجاجية بمنظفات الزجاج، مع تنظيف السور و الأرضيات و الكراسي والستائر بشكل جيد مراعاة أن يدخلها ضيوفك، أيضًا غير مقبول أن تكون مخزن للأشياء القديمة".



تابعت:" عند الجلوس في البلكونة لابد أن تهتم ربة المنزل بارتداء كامل ملابسها وقت الجلوس أو نشر الملابس فلا يصح إذا كانت محجبة أن ترتدي الحجاب على ملابس قصيرة، أيضًا، إذا كان هناك رجال يقفون في البلكونة المقابلة لابد من أن تغادر المرأة الشرفة في هذا الوقت حتي لا تتعرض للإحراج، أو تجلس بطريقة لا تظهرها".

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واستكملت: "في بعض الاحيان نجد أن الشباب يجلسون في البلكونة أو يقف في الشباك بالملابس الداخلية العلوية وهذا الأمر لا يعد من قواعد الذوق و الرقي، فالملابس الداخلية لا يراها سوي صاحبها، أيضًا قد نجد البعض يتخذ من الشرفة مكان لإجراء المكالمات التليفونية، يفضل أن يكون هناك حذر من الإطالة في الحديث نظرًا لحماية خصوصية بعض الجيران فالبعض منهم من الممكن أن يكون نائم، لذا عليك بخفض الصوت".وتقول: "أيضا لا يصح تبادل الحوارات مع أي أحد بالشارع من خلال الشرفة أو النافذة أما بالنسبة لغسل السور أو غسل الأحبال، فلا يصح استعمال الماء بشكل يضر بالبلكونات السفلية أو بملابس الجيران و إنما يفضل استعمال فوطة مبلله لمسح هذه الأشياء أما بالنسبة لتنظيف السجاد فلا يصح عمل ذلك الأمر بالبلكونة فإن الأتربة قد تضر بنظافة الشرفة و النوافذ الأخرى الخاصة بالجيران و قد تضر بصحتهم أيضا عند الوقوف بالبلكونة أو بالنافذة لا يصح التدقيق و النظر ببلكونات الآخرين أو استراق النظر بما قد تم نشره على الأحبال، أو محاولة سماع أي احاديث من الجيران".