مشروبات امتنع عنها قبل الصيام حتى لا يزداد عطشك.. منها الشوكولاتة الساخنة



القهوة القهوة

يلجأ الكثير في ليالي رمضان لتناول الكثير من المشروبات المتنوعة للحصول على الترطيب اللازم لهم، حتى لا يشعروا بالعطش أثناء الصيام، والتي قد تتنوع بين المياه والعصائر والحليب ومشروبات الرمضانية كالتمر الهندي والعرقسوس وقمر الدين، ولكن على الرغم من أن السوائل من الطبيعي أنها تعطي الترطيب، وتمنع العطش أثناء الصيام إلا أن هناك مجموعة من المشروبات قد تسبب لك الشعور بالعطش الشديد والجفاف، ويستعرض" اليوم السابع" وفقا لما نشرة موقع "insider"، بعض من هذه المشروبات ومنها:



الكافيين

تعتبر المشروبات التي يدخل الكافيين مكونها الأساسي مثل القهوة، لها آثار جانبية كثيرة وعلى رأسها، أنه مدر للبول مما يتسبب في خسارة المزيد من الماء المخزنة في الجسم، حيث أظهرت الأبحاث أن التأثيرات المدرة للبول لا تجعل الجسم مصابا بالجفاف فحسب، ولكنها قد تسبب أعراض أخرى، مثل الصداع وجفاف الفم، وفي نفس الدراسة أكد الباحثون على ضرورة أن يشرب الفرد ضعف كمية الماء المطلوبة منه يوميا، في حالته تناوله جرعة من الكافيين.



المشروبات الحلوة

تعمل العصائر والمشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر سواء الموجودة في نوع الفاكهة أو حتى المضاف إليها إلى منع امتصاص الجسم للماء المشروب، الذي يحتاجه الجسم يوميا، وعلى الرغم من أن المشروبات الرياضية مفيدة بسبب مصدرها من الصوديوم، مما يساعد على تجديد الماء، إلا أن عصير الفاكهة لا يحتوي على ما يكفي من الصوديوم، ويمكن تخفيف محتوى السكر في المشروبات الرياضية وعصائر الفاكهة بالماء، هذا سيجعل المشروبات أقل سكرية وأكثر ترطيب فوق ذلك.

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المشروبات الغازيةمن المكونات الأساسية لعمل المشروبات الغازية، هو وجود نسبة كبيرة من السكر، وذلك بالإضافة إلى وجود نسبة من الكافيين، والتي قد ذكرت من قبل أنها تسبب الجفاف، فهناك البعض يلجأ لتلك المشروبات حتى تحد من شعوره بالعطش وهذا اعتقاد خاطىء.الشوكولاتة الساخنةتحتوي الشوكولاتة على نسبة كبيرة من السكريات التي تؤدي إلى الشعور بالعطش نتيجة منع نوع السكر الموجود بها من امتصاص الجسم للماء، مما يتسبب في جفاف الجسم وزيادة نسبة العطش.مشروبات الطاقةتعتبر مشروبات الطاقة من أكثر المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكريات المعقدة، والتي تعمل على مص رطوبة الجسم ومنعه من إمتصاص أي سوائل تدخل له.