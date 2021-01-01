" الرجفان الأذيني ".. أخطر الأمراض على القلب



الرجفان الأذيني الرجفان الأذيني

وفي الرجفان الأذيني، تنبض غرفتا القلب العلويتان "الأذينان" دون تناسق وانتظام، ودون تزامن مع غرفتي القلب السفليتين "البطينان"، وقد يصيب الرجفان الأذيني الكثيرين دون أعراض، ورغم ذلك، فقد يسبب الرجفان الأذيني تسارع ضربات القلب وشدتها "الخفقان" أو ضيق النفَس أو الوهن.



وقد تأتي نوبات الرجفان الأذيني وتختفي، وربما تكون مستمرة، ومع أن الرجفان الأذيني نفسه عادةً لا يكون مهددًا للحياة، فإنه حالة طبية خطيرة تتطلب علاجًا مناسبًا للوقاية من السكتة الدماغية، بحسب موقع مايو كلينك الطبي الأمريكي.



ويشمل علاج الرجفان الأذيني الأدوية، وعلاجًا لإعادة ضبط النظم القلبي، وإجراءات قسطرة لوقف إشارات القلب المعيبة، ويمكن أن يتعرض المصاب بالرجفان الأذيني أيضًا لمشكلات متعلقة بالنظم القلبي يُطلق عليها الرفرفة الأذينية. ورغم أن الرفرفة الأذينية نوع مختلف من اضطراب النظم القلبي، فإن علاجها يشبه علاج الرجفان الأذيني إلى حد كبير.

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أعراض الإصابة بالرجفان الأذيني:لا يلاحظ بعض الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني أي أعراض. وقد يظهر على بعض الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني علامات وأعراض مثل:الإحساس بسرعة نبضات القلب أو اضطرابها أو قوتها "خفقان":ألم الصدردوارإرهاقدوخةضعف القدرة على ممارسة الرياضةضيق النفسالضَّعفقد يكون الرجفان الأذيني:عارِضًا (الرجفان الأذيني الانتيابي)، وتظهر أعراض الرجفان الأذيني تظهر وتختفي فجأة، وعادةً ما تستمر لفترة تتراوح بين بضع دقائق وساعات، وتستمر الأعراض في بعض الأحيان لمدة تصل إلى أسبوع ويمكن أن تحدث في صورة نوبات متكررة.مستمرًّا، وفي هذا النوع من الرجفان الأذيني، لا يعود نظم القلب إلى طبيعته من تلقاء نفسه. وإذا كان المريض تظهر عليه أعراض الرجفان الأذيني، فقد يخضع لتقويم نظم القلب أو يتلقى علاج بالأدوية لاستعادة نظم القلب الطبيعي والحفاظ عليه.