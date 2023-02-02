تراجع أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان

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تبذل الدولة جهودا كبيرة من أجل توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم، لتخفيف آثار الأزمات العالمية، بداية من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عبر المبادرات والمعارض وفي مقدمتها معارض أهلا رمضان، ومبادرة كلنا واحد لوزارة الداخلية، والمجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين ووزارة الزراعة.



وفي إطار هذه الجهود كثفت الدولة أيضا من آليات الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع، ورفع الأسعار، وتم تكليف المحافظين بمتابعة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، والتداخل الفوري، لمواجهة أي نقص في سلعة، وأيضا الحرص على انتشار معارض أهلا رمضان داخل المحافظات، إلى جانب منافذ وزارة الداخلية، ووزارة الزراعة ووزارة التموين، بهدف زيادة المعروض من السلع الغذائية ومستلزمات الشهر المبارك بجودة عالية وأسعار مخفضة.



وتمكنت معارض أهلا رمضان بالفعل، من السيطرة على أسعار السلع بالأسواق، مع توقعات بمزيد من انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان، وهذا ما أكده حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بالغرفة التجارية الإسكندرية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، موضحا أن معارض أهلا رمضان ساهمت في السيطرة على الأسعار بالأسواق.

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وأضاف المنوفي، خلال تصريحات خاصة اليوم، أن توافر السلع في معارض أهلا رمضان، أحدث نوعا من التوازن السعري في السلع بين المعروض داخل المعارض والمعروض بالسوق الحر وهذا ملحوظ فى أول يومين من شهر رمضان المبارك، موضحا أن معارض أهلا رمضام تبيع السلع الغذائية والدواجن واللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالسوق الحر بأسعار مخفضة بنحو 30%.160 طن لحوم ودواجن يومياوأكد أن طرح السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والزيوت في جميع المنافذ والمعارض، مستمرا خلال شهر رمضان، بالإضافة لضخ 160 طن يوميًا من اللحوم السودانية والدواجن البرازيلية.ولفت إلى أنه بجانب طرح السلع الغذائية، فإن الدولة تبذل جهودا للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الأساسية ومن خلال التصدي للمضاربين والمحتكرين، بعد قفزات متتالية أثقلت كاهل المواطن، وتحركت عبر مسارات عدة لإعادة الانضباط للسوق مرة أخرى، ورفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن، خاصة محدودي الدخل، وكل ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في السلع الغذائية بالأسواق في الفترة المقبلة.وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر فيديو، سلط الضوء من خلال على الانتشار الواسع لمعارض السلع والمنافذ، استعرض الانتشار الواسع لمعارض أهلاً رمضان، ومبادرة كلنا واحد، ومنافذ أمان، ومعارض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيراً إلى انتشار أكثر من 500 معرض أهلاً رمضان على مستوى الجمهورية، وتتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية.