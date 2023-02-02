تراجع أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان

تبذل الدولة جهودا كبيرة من أجل توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم، لتخفيف آثار الأزمات العالمية، بداية من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عبر المبادرات والمعارض وفي مقدمتها معارض أهلا رمضان، ومبادرة كلنا واحد لوزارة الداخلية، والمجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين ووزارة الزراعة.
وفي إطار هذه الجهود كثفت الدولة أيضا من آليات الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع، ورفع الأسعار، وتم تكليف المحافظين بمتابعة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، والتداخل الفوري، لمواجهة أي نقص في سلعة، وأيضا الحرص على انتشار معارض أهلا رمضان داخل المحافظات، إلى جانب منافذ وزارة الداخلية، ووزارة الزراعة ووزارة التموين، بهدف زيادة المعروض من السلع الغذائية ومستلزمات الشهر المبارك بجودة عالية وأسعار مخفضة.
وتمكنت معارض أهلا رمضان بالفعل، من السيطرة على أسعار السلع بالأسواق، مع توقعات بمزيد من انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان، وهذا ما أكده حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بالغرفة التجارية الإسكندرية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، موضحا أن معارض أهلا رمضان ساهمت في السيطرة على الأسعار بالأسواق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!