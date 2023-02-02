أسعار الذهب محلياً اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 2020 جنيهًا



أسعار الذهب أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، 25 مارس، وفقد الجرام نحو 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر طلباً بالأسواق، 2020 جنيهًا، في ظل إجازة بورصة الذهب، والتي اختتمت تعاملاتها الأسبوعية عند مستوى 1978 دولارًا.



ونستعرض خلال السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب بمصر دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.



عيار 24

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سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 2308 جنيهًا.عيار 21سجل عيار 21 سعر 2020 جنيها.عيار 18سجل عيار 18 نحو 1731 جنيها.عيار 14وسجل عيار 14 نحو 1346 جنيها.الجنيه الذهببلغ سعر الجنيه الذهب نحو 16160جنيها.سعر الأوقيةوبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1978 دولار.