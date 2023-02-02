أسعار الذهب محلياً اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 2020 جنيهًا

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الذهب محلياً اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 2020 جنيهًا

صورة الخبر: أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، 25 مارس، وفقد الجرام نحو 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر طلباً بالأسواق، 2020 جنيهًا، في ظل إجازة بورصة الذهب، والتي اختتمت تعاملاتها الأسبوعية عند مستوى 1978 دولارًا.

ونستعرض خلال السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب بمصر دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.

عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 2308 جنيهًا.

عيار 21

سجل عيار 21 سعر 2020 جنيها.

عيار 18
سجل عيار 18 نحو 1731 جنيها.

عيار 14

وسجل عيار 14 نحو 1346 جنيها.

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 16160جنيها.

سعر الأوقية

وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1978 دولار.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الذهب محلياً اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 2020 جنيهًا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85667

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager