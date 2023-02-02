أسعار الذهب محلياً اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 2020 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، 25 مارس، وفقد الجرام نحو 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر طلباً بالأسواق، 2020 جنيهًا، في ظل إجازة بورصة الذهب، والتي اختتمت تعاملاتها الأسبوعية عند مستوى 1978 دولارًا.
ونستعرض خلال السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب بمصر دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.
عيار 24
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