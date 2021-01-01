«الأرصاد الجوية»: طقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

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استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة «الأولى»، والفضائية المصرية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد 26 مارس 2023، على كافة أنحاء الجمهورية.



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



ويتوقع أن يشهد اليوم أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:



القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

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الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة.مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة.سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.قنا العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.