طريقة عمل الكنافة أحلى من الجاهزة

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طريقة عمل الكنافة

ترغب جميع السيدات فى تعلم طريقة عمل الكنافة بمذاق شهي فى رمضان، خاصة أنها من الأكلات الشهية التى يحبها الجميع.

ونعرض لكم فيما يلي، طريقة عمل الكنافة فى المنزل من خلال خطوات الشيف شربيني لتوفري تكلفة شرائها حيث تجاوزت الأنواع العادية بدون قشطة أو نوتيلا الـ 100 جنيه.

مقادير الكنافة
كنافة

سكر بودرة

سمنة

فول سودانى “ حسب الرغبة”

زبيب “ حسب الرغبة”


“السيرب”

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير ليمونة

الكنافة - قص
الكنافة - قص

طريقة عمل الكنافة
* في البداية قطعى الكنافة أجزاء صغيرة ثم رشي عليها السمنة والسكر البودرة للكنافة وقلبيهم

* في صينية مدهونة سمنة ، افردي الكنافة واضغطي عليها حتى تكون طبقة متساوية وضعي الفول السودانى والزبيب ثم وزعي الكنافة فى الصينية جيدا واضغطي عليها بيدك.

* أدخلي الكنافة فرنا ساخنا حتى تنضج ثم أخريجها واسقِ الكنافة بالشربات البارد، ويمكن وضع بعض من السوداني المطحون على الكنافة.

المصدر: elbalad

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