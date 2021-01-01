بمذاق شهي .. طريقة عمل طاجن البطاطس



طاجن البطاطس طاجن البطاطس

يعد طاجن البطاطس فى الفرن من الأكلات الشهية التى يحبها غالبية الأشخاص ولكن فى بعض الأحيان تحتاج المرأة لإعدادها بدون شوربة .. فكيف تتمكن من ذلك دون الخلل بالمذاق الشهي؟



نعرض لكم طريقة عمل طاجن البطاطس في الفرن بمظهر شهى من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي



مقادير طاجن البطاطس فى الفرن

بطاطس

عصير طماطم تقيل

طماطم

بصل جوانح

ثوم مفروم

فلفل أخضر رومى

فلفل أخضر حار

زيت طهى أو سمن

ملح

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فلفل أسودطريقة عمل طاجن البطاطس فى الفرن:ضعي زيت أو سمن في حلة على النار وشوحى البصل والثوم مع رشة ملح وفلفل أسود ثم أضيفى حلقات البطاطس ثم عصير الطماطم وانتظرى حتى تغلى قليلا.انقلي الخليط فى طاجن فخار أو بيركس وضعي على الوجه شرائح البصل والثوم المفروم وغطى طاجن البطاطس بالفويل وادخليه فرن ساخن حتى النضج