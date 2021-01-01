خبيرة تغذية توضح .. فوائد تناول قمر الدين



فوائد تناول قمر الدين فوائد تناول قمر الدين

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، ، فوائد تناول قمر الدين.



ولخصت "غزال"، هذه الفوائد في النقاط التالية:



1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك، يعتبر مصدرا عاليا للألياف الغذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان.

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2- الحد من ارتفاع الكوليسترول الضار LDL، إذ أن محتواه العالي بالألياف الغذائية القابلة للذوبان يساعد على الوقاية من ارتفاع كوليسترول الدم الضار ويعزز صحة الشرايين.3- يعتبر قمر الدين مصدر عالي للبوتاسيوم ،ومن المعروف اهمية البوتاسيوم لصحة القلب والحفاظ على ضغط دم سليم. وكل كوب من المشمش المجفف الغير المطبوخ يحتوي ما يقارب 1511 ملغم بوتاسيوم.4- الوقاية من الانيميا (فقر الدم) ، اذ يعتبر قمر الدين مصدر للحديد .كل كوب من المشمش المجفف الغير مطبوخ يحوي ما يقارب 3.5 ملغم حديد.5- تعزيز المناعة والوقاية من الالتهابات ، يعتبر قمر الدين المصنوع من المشمش المجفف مصدر رائع لمضادات الاكسدة والكاروتينات التي تعزز مناعة الجسم. فهو عالي بمضادات الأكسدة القوية وخاصة فيتامين A وفيتامين C المهمين لمحاربة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف.