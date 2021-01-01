عدم إلغاء اختبارات القدرات في كليات التربية .. خبير تعليم يوضح



اختبارات القدرات اختبارات القدرات

إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض أبرز قرار للمجلس الأعلي للجامعات، في اجتماعه الدوري صباح اليوم، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،واسفر هذا الاجتماع عن عدد من القرارات المهمة.



المجلس الأعلى للجامعات يقرر إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض





وجاءت أبرز قرارات المجلس الأعلى للجامعات الموافقة على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي).

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ويعد إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام و التمريض والجامعات التكنولوجية من القرارات التي سعد بها قطاع كبير من الطلاب حيث أن سابقآ كان الكثير منهم يمثل لهم اختبار القدرات عقبة تقف في طريق إحلامهم للإلتحاق بالكلية.خبير تعليم: إلغاء اختبارات القدرات لكليتى الإعلام والتمريض قرار صائبوحول قرار المجلس الأعلي للجامعات بإلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض، قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، والخبير التربوي، أن قرار إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض، قرار صائب وانه سوف يساهم في إتاحة الفرصة للطلاب بمختلف القطاعات في الالتحاق بالكليات الراغبين بها مباشرة، والاكتفاء بالتنسيق في اختيار الكليات.واضاف أبو العينين في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن قرار إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض سيمنح الفرصة المئات الطلاب في اختيار الكليات المناسبة لهم و تتماشى مع مجاميع الثانوية العامة، والابتعاد عن الانتظار حتى ظهور النتيجة، مضيفآ أن من توابع القرار الإيجابية إتاحة الفرصة للطلاب في الالتحاق مباشرة بالكليات في أي محافظة وعدم الاكتفاء بالمناطق الجغرافية.ولفت عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، أنه من الأشياء المهمة في القرار عدم إلغاء اختبارات القدرات لكليات التربية وأن كليات التربية يلزم بها عقد اختبار قدرات حتى نكون قادرين علي إعداد خريجي جيد ومعلم على أعلى مستوى، وأن اختبارات القدات تعمل على تحسين جودة الطلاب الملتحقين بالكلية والتي سوف يكونون بعد ذلك معلمي المستقبل.وأكد المجلس على استمرار اختبارات القدرات بكليات (التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي" - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة "فنون – عمارة" - التربية "فنية – موسيقية").