بشأن كتيب المفاهيم بامتحانات الثانوية العامة .. قرار عاجل من وزير التعليم

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صورة الخبر: وزير التعليم
وزير التعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريا للمديريات التعليمية للتأكيد على حسن سير العملية التعليمية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم التي سيتم توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، والتأكد من متابعة أعداد الطلاب لضمان توافر الأعداد الكافية.

كما تضمن الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، متابعة مجموعات الدعم المدرسية، وتذليل كافة العقبات وإرسال تقارير دورية للوزارة، والاستمرار في تنفيذ فعاليات المسرح المدرسي لعقد مسرحية على مستوى كل إدارة ثم كل مديرية تمهيدا للتصفية على مستوى الجمهورية.

وشدد الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكيد على إجراء احتفال لأبنائنا من ذوي الهمم في كل مديرية تعليمية؛ تمهيدًا لعمل عرض واحد على مستوى الجمهورية، والتأكيد على إثابة المتميزين من العاملين على مستوى المديرية، والتوجيه بتصويب الأخطاء، وفقًا للقواعد، مع عدم التجاوز والتحلي بالانضباط فيما يتعلق بالقاء التوجيهات الشفهية.

المصدر: elbalad

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