المجلس الأعلي للجامعات يقرر .. إلغاء اختبارات القدرات لكليتى الإعلام والتمريض



المجلس الأعلي للجامعات المجلس الأعلي للجامعات

إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض أبرز قرار للمجلس الأعلي للجامعات، الذي عقد اجتماعه الدوري صباح اليوم، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأسفر هذا الاجتماع عن عدد من القرارات الهامة، وسوف يحدث فرح كبير لطلاب تنسيق 2023.



المجلس الأعلي للجامعات يقرر إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض

كان أبرز قرارات المجلس الأعلي للجامعات هو الموافقة على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي).



أكد المجلس على استمرار اختبارات القدرات بكليات (التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي" - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة "فنون – عمارة" - التربية "فنية – موسيقية").

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طلاب تنسيق الجامعات 2023ويعد إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام و التمريض والجامعات التكنولوجية من القرارات التي سعد بها قطاع كبير من طلاب تنسيق الجامعات 2023 حيث أن سابقآ كان الكثير منهم يمثل لهم اختبار القدرات عقبة تقف في طريق إحلامهم للإلتحاق بالكلية.وحول قرار المجلس الأعلي للجامعات بإلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض، قال الدكتور رضا مسعد الخبير التربوي والرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن قرار إلغاء اختبارات القدرات لبعض الكليات قرار صائب وموفق، وانه من الممكن أن يكون قرار تصويب عن خطأ كان يمارس في بعض الكليات، وأن المجلس الأعلي للجامعات هو حكومة الجامعات في مصر هو من يتخذ القرارات ويقوم بتصويب الإخطاء إذ حدثت بطريقة خطأه.وقال مسعد في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض يعني أن الاختبارات في تلك الكليات لم تكن لأزمة علي الطلاب وأن الطالب يستطيع أن يلتحق بتلك الكليات بدون مهارات خاصة تكون لديه موهبه بها في البداية وانه يمكن اكتساب المهارات تلك الكلية بالدراسة بها.خبير تربوي: كلية الإعلام لا تحتاج إلي مهارات خاصة وبرماجها قادرة علي إعداد الطلابواضاف الخبير التربوي، أن كلية الإعلام لا تحتاج إلي مهارات خاصة وأن مهاراتها عادية، حيث تكون متطلبات الدراسة للطالب الذي يلتحق بالكلية قدرة لغوية وبإضافة إلي ثقافة عامة ومظهر طيب وأن اي شخص يقدر من خلال البرامج الدراسية بكلية الإعلام أن يكتب تلك المهارات والقدارات ولذلك فإن إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام أمر سليم وليس بيه ضرار.وتابع أننا إذا تحدثنا عن كلية التمريض فسوف نجد أن إلغاء اختبارات القدرات لكلية التمريض امر منطقي وانه كان ليس من المنطقي في الإساس وجود اختبارات قدرات لكلية التمريض لأن التمريض علم وأن الإنسان في حياته اليومية العادية لا يمارس مهارات تمريض وأن اي انسان إذا تعلم التمريض فيمكنه النجاح.اختبارات القدرات في بعض الكليات ليست مرتبطة ببرامج الدراسةوأكد الدكتور رضا مسعد الخبير التربوي والرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، علي أن قرار إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض، له مبرراته والتي من الممكن أن يكون بعضها بسبب أن اختبارات القدرات في مثل تلك الكليات ليست مرتبطة ارتباط وثيق ببرامج الدراسة في الكلية، وانه من الممكن أن يكون بها هدر مالي ووجود مستفيدن ينتفعون علي مصلحة الطلاب، وربما يكون هناك مستفيدن وبعض المجاملات.والفت إلي أن يجب أن يتم المحافظة علي اختبارت القدرات لكليات التربية الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الفنية والفنون التطبيقية والفنون الجميلة، كما فعل وأكد المجلس، حيث أن تلك الكليات اختبارات القدرات لأزمة بها.